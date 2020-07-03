Живущий во Франции основатель Gulagu.net заочно арестован московским судом

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Головинский суд Москвы в пятницу санкционировал заочный арест основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина по обвинению в мошенничестве.

"Ходатайство следователя об избрании в отношении Осечкина В.В. меры пресечения в виде заочного ареста, удовлетворено", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Подробности дела не рассказываются.

Осечкину заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба). Он объявлен в розыск.

Вместе с тем, сам Осечкин написал на своей странице в соцсети, что узнал о своем аресте совершенно случайно. "Никакие следователи и судьи меня ни о чем не извещали, не уведомляли и даже не пытались со мной связаться", - написал он.

Также Осечкин сообщил, что вынужденно покинул Россию сразу после обысков в сентябре 2015 года. По его словам, уголовного дела в отношении него тогда возбуждено не было и с октября 2015 года он живет во Франции.

"У меня нет никакого бизнеса с Россией, все мои заявления, открытые письма, жалобы и обращения, правовые инициативы я и мои коллеги пишем бескорыстно. За всю мою жизнь и за весь 9-летний срок работы проекта Gulagu.net я не взял ни одного рубля, евро, доллара, йены или биткоина за более чем 1000 написанных мной за этот период заявлений в защиту прав человека", - отметил Осечкин.