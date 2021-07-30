Роскомнадзор объяснил блокировку сайта Gulagu.net

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Сайт правозащитного проекта Gulagu.net заблокирован из-за отказа его владельца предоставить сведения для включения его в реестр организаторов распространения информации, сообщили "Интерфаксу" в Роскомнадзоре. Доступ к сайту закрыт по решению суда.

Почему владелец сайта не выполнил требования закона, в ведомстве не знают.

В РКН отметили, что "соответствующие действия необходимы для обеспечения содействия владельцами информационных ресурсов выполнению мер, предусмотренных законодательством в сфере информационной безопасности".

Ранее 30 июля основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что получил от РКН уведомление о блокировке сайта в России.

"Роскомнадзор сегодня уведомил меня о блокировке Gulagu.net на территории РФ по требованию ФСИН и ФСБ", - написал он в фейсбуке.

Из данных сервиса РКН о блокировках следует, что доступ к ресурсу Gulagu.net ограничен на основании статьи 15.4 ("Порядок ограничения доступа к информационному ресурсу организатора распространения информации в сети "Интернет") федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", в которой указан порядок ограничения доступа к информационному ресурсу ОРИ. Решение о блокировке 16 июня принял Мосгорсуд. июня.

Осечкин добавил, что готовит материалы для обжалования этого решения в Европейском суде по правам человека.

Правозащитный проект Gulagu.net прекратил работу в России 25 мая текущего года. Он был основан в 2011 году для защиты прав заключенных.