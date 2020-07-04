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Водоснабжение Ейского района Кубани ограничили до 6 часов в сутки из-за жары

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Жесткий график подачи воды ввели в Ейском районе Краснодарского края из-за сильной жары, сообщила в субботу компания "Кубаньводкомплекс".

Как отмечается, в связи с аномально высокой температурой и дефицитом холодной воды компания вынуждена ввести режим экономии холодной воды в городе Ейске и Ейском районе.

Подача воды, согласно графику, будет осуществляться всего шесть часов в сутки - с 6:00 до 9:00 утра и с 20:00 до 23:00 вечера. Остальное время в водопроводных сетях будет значительно снижено.

Водоснабжение Ейского района осуществляется по магистральному Ейскому групповому водопроводу.

Протяженность сетей группового водопровода составляет порядка 2 тыс. км. Он снабжает Ейский, Ленинградский, Староминский, Щербиновский, Кущевский, Крыловской районы Кубани, а также Азовский район Ростовской области.

Краснодарский край Ейск

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