Водоснабжение Ейского района Кубани ограничили до 6 часов в сутки из-за жары

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Жесткий график подачи воды ввели в Ейском районе Краснодарского края из-за сильной жары, сообщила в субботу компания "Кубаньводкомплекс".

Как отмечается, в связи с аномально высокой температурой и дефицитом холодной воды компания вынуждена ввести режим экономии холодной воды в городе Ейске и Ейском районе.

Подача воды, согласно графику, будет осуществляться всего шесть часов в сутки - с 6:00 до 9:00 утра и с 20:00 до 23:00 вечера. Остальное время в водопроводных сетях будет значительно снижено.

Водоснабжение Ейского района осуществляется по магистральному Ейскому групповому водопроводу.

Протяженность сетей группового водопровода составляет порядка 2 тыс. км. Он снабжает Ейский, Ленинградский, Староминский, Щербиновский, Кущевский, Крыловской районы Кубани, а также Азовский район Ростовской области.