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Прошедшее полугодие в России оказалось самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Прошедшее полугодие в России оказалось самым теплым за всю историю метеонаблюдений
В парке "Музеон" на Крымской набережной в Москве
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Первые шесть месяцев этого года на территории России были самыми теплыми за весь период инструментальных метеонаблюдений в стране, заявил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Оказалось, что средняя температура в России за шесть месяцев 2020 года - самая высокая за 130 лет метеорологической летописи, за весь период инструментальных наблюдений с 1891 года", - сказал он агентству в субботу.

По его словам, значительный вклад в рекорд внесли значения экстремально теплых зимних месяцев. Вильфанд напомнил, что средняя температура января в России была выше нормы на 10-11 градусов.

"Я не большой любитель рекордов, но, тем не менее, это рекорд", - сказал метеоролог.

Кроме того, по первым подсчетам метеорологов, минувший июнь стал одним из самых теплых в целом на Северном полушарии, разделив рекорд сразу с двумя июнями 2016 и 2019 года. Какой из этих месяцев окажется на первом месте, покажут более детальные расчеты.

Июнь на территории России также оказался теплым, войдя в тройку самых теплых первых месяцев лета. Вильфанд отметил, что экстремально тепло было на севере Якутии и Красноярского края - там средние температуры превышали норму на "фантастические" 8-9 градусов, тем не менее, ниже нормы средние значения были в Поволжье.

Гидрометцентр Роман Вильфанд.

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