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Рябков назвал вбросом публикации о скачке радиации из-за испытания Россией ракет

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Публикации о том, что к повышению уровня радиации над Северной Европой могли привести испытания российского ядерного оружия, - это информационный вброс, заявил "Интерфаксу" в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я с нетерпением жду, когда у американских коллег появятся дополнительные поводы, чтобы напомнить о своей собственной озабоченности по поводу создания в России перспективных систем ядерного сдерживания. Под эти информационные вбросы могут быть подтянуты любые сюжеты, и мы просто должны сейчас наблюдать за этим как за явлением природы. То, что американские коллеги периодически вспоминают о наших новых системах, свидетельствует о том, что они для них, мягко говоря, небезразличны", - сказал замминистра.

Ранее журнал Forbes опубликовал материал, в котором говорилось, что повышение радиационного фона над севером Европы могло быть связано с испытаниями новых образцов стратегического ядерного оружия типа крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, комментируя эту публикацию, призвал закрыть проекты "Буревестник" и "Посейдон".

"Позиция РФ относительно того, что и как следует обсуждать в формате диалога по стратегической стабильности с США, американцам очень хорошо известна, и не далее как 22 июня она вновь была в полном объёме, в развернутой форме им представлена", - напомнил Рябков.

"Для того, чтобы пошел реально такой разговор, американцы должны согласиться на обсуждение наших вопросов к ним относительно их систем, негативно влияющих на стратегическую стабильность, разрывающих взаимосвязь между стратегическими наступательными и оборонительными системами, создание глобальной ПРО, которая ничем не ограничена, - это главный фактор, подрывающий стратстабильность. Именно этим занимаются США", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

Он продолжил: "Поэтому если они озабочены своей и глобальной безопасностью, они должны включаться в диалог с нами. Вместо этого они занимаются пропагандой, сеют неуверенность в международном сообществе по разным поводам и постоянно упоминают о неких привходящих факторах в лице, в данном случае, КНР".

"Мы открыты к диалогу в любых форматах, но мы считаем, что, с учетом всей совокупности обстоятельств, было бы, наверное, более правильно продолжать обсуждение подобного рода сюжетов, я имею в виду тематику вооружений, которые прямым непосредственным образом влияют на стратегическую стабильность, за закрытыми дверями в двустороннем российско-американском формате. Мы к этому готовы", - резюмировал замминистра.

МИД РФ Сергей Рябков

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