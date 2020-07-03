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Песков не увидел причин для беспокойства в сообщениях о росте уровня радиации в странах Балтии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не видят повода для беспокойства в связи с публикациями в зарубежных СМИ о повышении уровня радиации в трех странах Балтии и о том, что радиоактивное заражение могло прийти со стороны западной России.

"Были соответствующие заявления МАГАТЭ о том, что этот уровень радиации никоим образом не представляет угрозы для человеческого здоровья, для населения. И второе - могу еще раз повторить, что в России весьма совершенная система мониторинга и каких-либо чрезвычайных ситуаций не фиксировалось", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вопрос, фиксировалось ли в России такое же повышение радиационного фон, он переадресовал специалистам.

В прошлый раз он комментировал эту тему 29 июня.

В МАГАТЭ 2 июля заявили, что географическое происхождение выброса еще не определено. В агентстве предположили, что выброс мог произойти на ядерном реакторе, который работает или находится на техническом обслуживании.

26 июня Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM) сообщил, что в некоторых странах Северной Европы измерения выявили превышение уровня радионуклидов, не представляющее опасности для здоровья. В частности, Норвегии обнаружили йод-131, в Финляндии и Швеции — цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103, в Нидерландах все показатели остались в норме. В институте предположили, что радиация могла прийти со стороны западной России.

В "Росэнергоатоме" заявили, что на ближайших к этой зоне Ленинградской и Кольской АЭС все в норме.

Forbes предположил, что выброс мог произойти на военных испытаниях "нового российского супероружия". После этого спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли написал в твиттере, что после этого инцидента с радиацией России пора закрыть проект создания ракеты с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и ядерной подлодки-беспилотника "Посейдон".

Дмитрий Песков Швеция Нидерланды Финляндия Норвегия Росэнергоатом США

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