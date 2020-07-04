В Якутии создали заповедник "Медвежьи острова"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании на территории Якутии заповедника "Медвежьи острова", сообщает в субботу пресс-служба правительства.

Заповедник охватит дельту реки Колымы, тундровые ландшафты Индигиро-Колымской низменности, архипелаг Медвежьи острова с прилегающей акваторией Восточно-Сибирского моря. Его общая площадь составит более 800 тыс. гектаров.

Отмечается, что создание заповедника позволит сохранить редкие и исчезающие виды зверей и птиц и среду их обитания.

Например, для белых медведей архипелаг Медвежьи острова - важнейшее место размножения. Кроме того, здесь обитают стерх (белый журавль), малый лебедь, тихоокеанская чёрная казарка, розовая чайка, очковая гага, канадский журавль и другие редкие птицы. Всего на этой территории отмечено 27 видов диких животных и восемь видов растений, включенных в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы, рассказали в пресс-службе.

Хозяйственная деятельность и добыча полезных ископаемых в этой природной зоне не ведется. Участки промышленного рыболовства исключены из границ заповедника.

"Медвежьи острова" будут относиться к ведению Минприроды. Ему поручено создать заповедник и до 1 февраля 2021 года направить в Росреестр документы для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об установлении его границ.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко сообщала, что всего на территории заповедника отмечено 27 видов диких животных и восемь видов растений, включенных в Красные книги России, Якутии и Красный список Международного союза охраны природы.

Кроме того, здесь обитают волк, песец, росомаха, ондатра, отмечаются заходы дикого северного оленя, бурого медведя и овцебыка. В числе морских млекопитающих представлены белуха, морской заяц, кольчатая нерпа, морж, сивучи.

Абрамченко сообщила, что создаваемый заповедник имеет серьезное международное значение. Так, значительная часть его территории занята болотными угодьями, внесенными в перспективный список Рамсарской конвенции. Она также является ключевой орнитологической территорией, где гнездятся порядка 100 видов птиц, более половины которых относятся к водоплавающим и околоводным птицам.