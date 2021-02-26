Таяние льдов заставило белых медведей гонять гусей

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Таяние льдов вынудило белых медведей в российской Арктике сменить рацион и перейти от охоты на тюленей на ловлю рыбы, гусей и даже леммингов, рассказали ученые.

"В последние годы есть тенденция, что мишки начинают приспосабливаться к жизни на берегу. Раньше мы замечали истощенных особей в большем количестве, теперь чаще звери встречаются упитанные. Их поведение говорит о том, что они находят возможность адаптации на берегу", - рассказал ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Илья Мордвинцев.

Директор заповедника "Остров Врангеля" Александр Груздев, на территории которого проживают около 800 белых медведей, рассказал, что хищники стали ловить рыбу.

"Два года назад в реках появилось много горбуши, медведи стали активно охотиться за рыбой, хотя не так успешно, как бурые медведи на Камчатке. Раньше мы такого не наблюдали. Активность медведей была высокая, и на рыбе они стали упитанные", - отметил директор.

По его словам, также медведи стали практиковать несвойственную для них наземную охоту.

"Наблюдаются попытки охоты на овцебыков, пытаются иногда за гусями гоняться. Когда была большая численность леммингов, медведи перерыли всю тундру, добывая их, и так пережидали на них безледовый период", - сказал руководитель заповедника.

Директор Национального парка "Ленские столбы" (Якутия) Аркадий Семенов отметил, что в регионе наблюдается аналогичное поведение белых медведей.

"С леммингами это абсолютно верно. Еще в этом году у нас два медведя терроризировали оленеводов, мы их кое-как отогнали. Медведь действительно приспосабливается", - сказал Семенов.

Белый медведь обитает на дрейфующих и припайных морских льдах, где охотится на свою основную добычу: кольчатую нерпу, морского зайца, моржа и других морских животных. Наибольшие сложности с добычей пищи у хищника возникают в летний период, когда большая часть льдов тает.

Белый медведь занесен в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Его численность неуклонно сокращается. Среди главных угроз виду - браконьерство, сокращение площади морских льдов из-за климатических изменений, загрязнение природы Арктики.