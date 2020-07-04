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В Воронежской области открылся платный участок трассы "Дон"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Торжественное открытие нового платного участка федеральной трассы М-4 "Дон" в обход села Лосева и города Павловска состоялось в субботу в Воронежской области.

Участие в мероприятии приняли министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии открытия.

Новый участок федеральной трассы протяженностью 85,17 км пройдет по территории Бобровского, Павловского и Верхнемамонского районов Воронежской области. Дорога будет иметь четыре полосы движения с разделенными встречными потоками и развязками в разных уровнях. Пропускная способность - 10-12 тыс. автомобилей в сутки. Разрешенная скорость 110 км/ч. Рассматривается вопрос об увеличении скорости до 130 км/ч.

На участке будет два пункта взимания платы.

Дитрих сказал, что впечатлен построенными 85 км современной дороги. "Мы сегодня разговаривали и возможно попробуем увеличить скорость на этом участке. Сегодня он заработает в полную силу. В преддверии открытия черноморских курортов, это огромный подарок автомобилистам", - отметил он.

Строительство, которое началось в 2017 году, велось в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения ГК "Автодор" и ООО "Трансстроймеханизация".

Ранее сообщалось, что "Автодор" изначально планировала закончить строительство обхода села Лосево и города Павловск в Воронежской области в декабре 2020 года. Затем сроки были перенесены на 2019 год. Позже компания перенесла срок ввода участка в эксплуатацию на I квартал 2020 года, потом - на апрель, а потом еще на конец мая - начало июня из-за сложностей с переносом газопровода.

Участок км 633 - км 715 в обход Лосева и Павловска - часть масштабного проекта строительства и реконструкции автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска.

Общая стоимость проекта - свыше 60 млрд рублей.

Воронежская область М-4 Дон Лосево Павловск Автодор

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