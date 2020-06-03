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Останки сарматского воина нашли при строительстве трассы "Дон" на Кубани

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Погребение сарматского воина эпохи раннего железного века обнаружено археологами в Краснодарском крае при подготовке к строительству Дальнего западного обхода Краснодара на трассе М-4 "Дон", сообщила пресс-служба компании "Автодор" в среду.

Общая площадь раскопок составляет 60 кв. метров. Археологическое открытие сделано в Динском районе во время раскопок самого большого из 10 курганов раннего железного века - начала нашей эры, говорится в сообщении.

Специалисты нашли останки взрослого мужчины примерно 40 лет. По предварительным данным, он занимал высокое положение в общине. Рядом со скелетом лежали железные наконечники стрел и метательных копий, фрагменты колчана, богато украшенного бронзовой обкладкой.

Сармат был укрыт войлочным плащом, фрагменты плаща хорошо сохранились. В ногах и у головы древнего воина стояли по глиняному кувшину с витыми ручками. Артефакты хорошо сохранились.

В погребении также нашли две костяные бусины и много останков животных, которые положили усопшему в качестве напутственной пищи, отмечается в сообщении.

Археологи также установили, что погребение оказалось не совсем типичным для сарматской культуры.

"Ноги воина были перевязаны в двух местах: в коленях и возле стоп. Для чего это было сделано и что означает, еще предстоит выяснить. Вполне возможно, что ответы дадут дальнейшие раскопки этого кургана, которые продлятся до конца июня", - сообщает пресс-служба.

Археологические изыскания - обязательная часть при строительстве любого дорожного объекта. Ценные находки после изучения и реставрации поступают в музеи и экспозиции.

На месте раскопок ученым предстоит изучить еще два катакомбных погребения глубиной до 6 метров от поверхности. Они не были разграблены и хорошо сохранились, археологи надеются найти там артефакты в первозданном виде.

На трассе М-4 "Дон" артефакты были найдены в 2018 году, при подготовке территории строительства обхода Аксая в Ростовской области. Ранее на строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области обнаружены два уникальных шлема эпохи Ивана Грозного.

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