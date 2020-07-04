Российского военного нашли мертвым в одной из квартир в Гюмри

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В одной из квартир дома в Гюмри найден мертвым военнослужащий 102-й российской военной базы, сообщают армянские СМИ.

4 июля в отдел полиции Муша города Гюмри поступил сигнал об обнаружении тела мужчины в одной из квартир дома, расположенного по адресу улица Акопяна 8/1. В квартиру прибыла оперативная группа из отдела полиции.

Полицейские и следователи обнаружили в спальне труп 20-летнего гражданина РФ С.Салихова, сообщают СМИ. Отмечается, что на месте происшествия также было обнаружено письмо.