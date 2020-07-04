Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 04.07В России 667 883+0В мире 11 074 878+205 139

В Армении расследуют гибель военнослужащего из России в Гюмри

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Тело российского военнослужащего обнаружили на съемной квартире в городе Гюмри в Армении в субботу, по факту гибели проводится расследование, сообщили в Южном военном округе.

"4 июля 2020 года в городе Гюмри вне территории воинской части обнаружен находившийся во внеслужебное время на съемной квартире военнослужащий контрактной службы 102-й российской военной базы. Никаких признаков насильственной смерти не обнаружено", – говорится в сообщении.

Причиной смерти военнослужащего могли стать личные обстоятельства, командование части и правоохранители Армении проводят расследование по данному факту.

Армения Россия Гюмри

Новости по теме

Новости

Во Флориде зарегистрированы 11,5 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Во Флориде зарегистрированы 11,5 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Министр обороны Турции заявил о законности присутствия турецких военных в Ливии

Эксперт сообщил о сложной ситуации с коронавирусом в 15 штатах США

Жесткие карантинные меры ввели в одном из районов Каталонии из-за COVID-19

Трамп заявил о симптомах "левацкой революции" в США

Трамп заявил о симптомах "левацкой революции" в США

Юг Японии затопило из-за проливных дождей

Юг Японии затопило из-за проливных дождей

Что случилось этой ночью: суббота, 4 июля

Разведка США попыталась оправдать бездействие Трампа в ситуации с РФ и талибами

Разведка США попыталась оправдать бездействие Трампа в ситуации с РФ и талибами

США направят авианосцы в Южно-Китайское море, где КНР проводит военные учения

США направят авианосцы в Южно-Китайское море, где КНР проводит военные учения

Невеста Хашкаджи в суде назвала его убийство "большим предательством и обманом"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');