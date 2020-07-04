В Армении расследуют гибель военнослужащего из России в Гюмри

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Тело российского военнослужащего обнаружили на съемной квартире в городе Гюмри в Армении в субботу, по факту гибели проводится расследование, сообщили в Южном военном округе.

"4 июля 2020 года в городе Гюмри вне территории воинской части обнаружен находившийся во внеслужебное время на съемной квартире военнослужащий контрактной службы 102-й российской военной базы. Никаких признаков насильственной смерти не обнаружено", – говорится в сообщении.

Причиной смерти военнослужащего могли стать личные обстоятельства, командование части и правоохранители Армении проводят расследование по данному факту.