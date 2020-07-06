Еще один человек умер после шторма в палаточном лагере у красноярского озера

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело в связи с гибелью двух человек в палаточном лагере возле озера Маслеево в Дзержинском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело заведено по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, в районе озера Маслеево прошел сильный ветер. В результате дерево упало на палатку, в которой находилась женщина и ее 13-летняя дочь. Девочка не пострадала и смогла самостоятельно выбраться из-под упавшего дерева.

"Находящиеся на месте другие туристы распилили дерево и достали из-под него тело женщины без признаков жизни. Позднее в районной больнице скончался 58-летний житель Канска, получивший травмы также на озере во время шквалистого ветра", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших.