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Один человек погиб от падения деревьев на палаточный лагерь в Красноярском крае

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Сильный ветер и гроза повалили более десятка деревьев возле озера Маслеево в Дзержинском районе Красноярского, в результате погиб один человек и пятеро пострадали в находящемся на берегу палаточном лагере, сообщает в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

"При прохождении грозового фронта поздней ночью 5 июля на популярном месте отдыха жителей Дзержинского района - озере Маслеево - во время грозы и сильного ветра повалило более десятка деревьев. В это время на берегу озера в сосновом бору в палатках спали люди. Сосны упали на палатки и автомобили отдыхающих. В результате происшествия 1 человек погиб, еще 5 получили травмы (в том числе 14-летний подросток)", - говорится в сообщении.

Также деревья повредили около 20 машин и 10 палаток.

Последствия шторма на месте происшествия ликвидировали сотрудники МЧС и краевого учреждения "Спасатель". Они расчистили территорию от завалов и распилили поваленные деревья. Всего в работах участвовали 33 человека.

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