Эксперт заявил, что 70% популяции тигров Китая имеют "российское гражданство"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Китайская популяция амурского тигра на 70% состоит из хищников, обитающих одновременно и в России.

"Мы считаем, что все амурские тигры в КНР - наши, которые переходят туда на какое-то время жить и возвращаются. Совместные исследования показывают, что до 70% тигров, которые обитают в КНР, одновременно обитают и в РФ. У них самобытных тигров не так много", - сообщил генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев во время прямого эфира на портале "Твой Дальний Восток".

Также он отметил, что Россия - единственная страна в мире, которой удалось не только сохранить, но и увеличить популяцию редких хищников. "Мы единственная страна, которая сохранила и увеличила редкие виды, мы многим странам в этом дадим фору", - сказал Арамилев

Кроме того, директор Центра рассказал, что тигр Борис, выпущенный в 2014 году после реабилитации в тайгу в Амурской области президентом РФ Владимиром Путиным, освоился на своей территории и стал многодетным отцом.

"Борис как нельзя лучше всех. У него достаточно пустынная территория в плане других тигров, там достаточно много самок. Он был первым самцом, от которого там получилось потомство. Уже три тигрицы благоволили Борису. Он многодетный отец, уверен в своих силах, пока у него все хорошо", - отметил Арамилев.

Ранее стало известно, что тигра Бориса после курса реабилитации выпустили в дикую природу в Амурской области в 2014 году. В выпуске хищника принимал участие Путин.

Об амурском тигре

Как сообщалось, амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей и в очень небольшом количестве в Китае и Северной Корее. По данным учета 2014-2015 года, численность популяции в России оценивается до 540 особей.

Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание защите редчайших обитателей дальневосточной тайги - амурского тигра и леопарда. По поручению главы государства разработаны специальные программы для сохранения и реинтродукции этих краснокнижных хищников. На Дальнем Востоке создан ряд охраняемых природных территорий, где специалисты следят за тем, чтобы тигры и леопарды находились в максимально комфортных для них условиях.