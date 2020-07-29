Численность амурского тигра за 15 лет выросла до 580 особей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Численность амурского тигра за последние 15 лет продолжает расти, по итогам мониторинга 2019 года на территории России обитает 580 особей, сообщили в Минприроды РФ.

В ведомстве напомнили, что в 2004-2005 годах численность вида оценивалась в 480-500 особей.

29 июля отмечается международный день амурского тигра. Этот вид занесён в Красный список Международного союза охраны природы и Красную книгу Российской Федерации как вид, находящийся под угрозой исчезновения, включён в I Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). В 1947 году тигр был взят под охрану - в России охота на него была полностью запрещена. По данным Русского географического общества, за последние 100 лет численность тигра в мире сократилась в 25 раз.

В свою очередь Всемирный фонд дикой природы (WWF) сообщает, что количество тигров увеличивается в пяти странах: в России, Бутане, Китае, Индии и Непале, но масштабный петельный промысел в юго-восточной Азии наносит непоправимый урон популяции редкого хищника.

"Сегодня численность тигра превышает 4000 особей. Благодаря совместным действиям удалось достичь перелома – численность вида после долгого кризиса наконец начала расти, хотя в нескольких странах юго-восточной Азии ситуация до сих пор остается напряженной", – заявил директор WWF-России Дмитрий Горшков.

Однако в фонде констатируют, что тиграм все еще угрожает браконьерство, незаконная торговля, разрушение и фрагментация мест обитания. Эти угрозы достигли критических масштабов в большинстве стран юго-восточной Азии, где петельный промысел уничтожает диких животных, включая тигров и их добычу.

По недавним оценкам WWF, 12,3 миллионов петель убивают диких животных на охраняемых территориях Камбоджи, Лаоса и Вьетнама.