Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:26Заразились
на 29.07В России 828 990+5 475В мире 16 682 030+200 800

Численность амурского тигра за 15 лет выросла до 580 особей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Численность амурского тигра за последние 15 лет продолжает расти, по итогам мониторинга 2019 года на территории России обитает 580 особей, сообщили в Минприроды РФ.

В ведомстве напомнили, что в 2004-2005 годах численность вида оценивалась в 480-500 особей.

29 июля отмечается международный день амурского тигра. Этот вид занесён в Красный список Международного союза охраны природы и Красную книгу Российской Федерации как вид, находящийся под угрозой исчезновения, включён в I Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). В 1947 году тигр был взят под охрану - в России охота на него была полностью запрещена. По данным Русского географического общества, за последние 100 лет численность тигра в мире сократилась в 25 раз.

В свою очередь Всемирный фонд дикой природы (WWF) сообщает, что количество тигров увеличивается в пяти странах: в России, Бутане, Китае, Индии и Непале, но масштабный петельный промысел в юго-восточной Азии наносит непоправимый урон популяции редкого хищника.

"Сегодня численность тигра превышает 4000 особей. Благодаря совместным действиям удалось достичь перелома – численность вида после долгого кризиса наконец начала расти, хотя в нескольких странах юго-восточной Азии ситуация до сих пор остается напряженной", – заявил директор WWF-России Дмитрий Горшков.

Однако в фонде констатируют, что тиграм все еще угрожает браконьерство, незаконная торговля, разрушение и фрагментация мест обитания. Эти угрозы достигли критических масштабов в большинстве стран юго-восточной Азии, где петельный промысел уничтожает диких животных, включая тигров и их добычу.

По недавним оценкам WWF, 12,3 миллионов петель убивают диких животных на охраняемых территориях Камбоджи, Лаоса и Вьетнама.

Россия WWF

Новости по теме

Новости

В СКР создадут отдел по расследованию преступлений в сфере экологии

В СКР создадут отдел по расследованию преступлений в сфере экологии

Экс-замглавы УФСИН Петербурга признан заказчиком убийства подчиненного

В ГД не поверили сообщениям о "вагнеровцах" в Белоруссии

ФСБ раскрыла ячейку ИГ, планировавшую убивать военных и полицейских

ФСБ раскрыла ячейку ИГ, планировавшую убивать военных и полицейских

Задержанных под Минском назвали "вагнеровцами"

Задержанных под Минском назвали "вагнеровцами"

Серьезных мутаций коронавируса в России не выявили

Серьезных мутаций коронавируса в России не выявили

Собянин не разрешит массовые акции в Москве как минимум до конца августа

От гриппа до конца 2020 года получат прививку минимум 60% россиян

Большинство вузов РФ готовы начать учебный год 1 сентября

Пандемия коронавируса

Путин призвал сделать все, чтобы избежать повторного карантина

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');