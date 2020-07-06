Часть россиян стала отказываться от полетов из-за карантинных мер в других регионах

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российские самолеты при покупке билетов заполняются почти полностью, но при вылете загрузка падает до 80%, так как людей отпугивают карантинные меры в городах, куда они собирались лететь, сообщил глава авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев на встрече с президентом РФ.

"Многие отказываются, потому что в тех городах, куда они собираются лететь, принимаются меры по карантину, отпугивают людей, люди перестают летать", - сказал Савельев, отметив, что это зависит от эпидемиологической обстановки. При этом он добавил: "Но без этого нам не разлететься".

Президент Владимир Путин отметил, что региональные власти постепенно будут снимать ограничения, связанные с необходимостью пребывания на карантине туристов, которые посещают курорты.

"Они будут принимать решения по снятию этих ограничений. Но не в связи с тем, что авиационной отрасли, вернее, отрасли авиационных перевозок, тяжело приходится, а потому что ситуация меняется к лучшему", - сказал Путин.

Региональные власти заинтересованы в загрузке гостиниц и отелей, добавил он. "Практически все руководители, губернаторы докладывают мне о своих планах постепенного, поэтапного снятия этих ограничений", - сказал президент РФ.