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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:47Заразились
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Россиянам оставили для санаториев справку об отсутствии контактов с больными СOVID-19

Россиянам оставили для санаториев справку об отсутствии контактов с больными СOVID-19
В Сочи
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор отменил требование о необходимости предоставления справки об отсутствии коронавируса при заселении в санаторий, однако теперь нужно будет предоставить справку об отсутствии контактов с зараженными им за последние две недели, следует из рекомендаций ведомства.

"При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее, чем за три дня до отъезда", - говорится в рекомендациях.

Вместе с тем, таким образом, при заселении не нужно больше предоставлять справку об отрицательном тесте на коронавирус.

Измерение температуры будет производиться при заселении, а потом - раз в день, отмечается в рекомендациях Роспотребнадзора.

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Маски нужно будет использовать в закрытых помещениях в присутствии других людей.

Остается в силе также пункт о заселении вместе только людей, проживающих вместе, или являющихся членами семьи. При этом ранее Роспотребнадзор давал разъяснения, что это является рекомендацией, а решение о заселении будут принимать сами санатории.

Главный специалист Минздрава РФ по санаторно-курортному делу Михаил Никитин заявил, что "поездки в нынешний сезон отпусков планировать можно, соблюдая меры", установленные Роспотребнадзором, а пациентам из группы риска перед поездкой обязательно надо проконсультироваться с лечащим врачом. Слова Никитина приводит пресс-служба Минздрава в субботу.

Минздрав отмечает, что "желание спокойно и комфортно отдохнуть вдали от дома после месяцев изматывающего, но необходимого карантина, совершенно оправдано", однако не стоит забывать об опасности заражения СOVID-19, "надо тщательно и разумно подходить к вопросу организации своей безопасности на отдыхе", продолжать соблюдать введенные ограничения.

Ранее сообщалось, что жесткие требования Роспотребнадзора к санаториям и желающим пройти в них лечение привели к массовым отменам брони и переходу курортников на альтернативный отдых в отелях и частном секторе Сочи.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявляла, что требования Роспотребнадзора к санаториям, в частности, по поводу предоставления справки об отсутствии СOVID-19 для постояльцев, привели к тому, что десятки таких заведений по-прежнему не могут начать работу. При этом некоторые из санаториев по этой причине вообще могут закрыться, а те, что открылись, работают в убыток, отметила она.

Хроника коронавируса. Июнь.

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