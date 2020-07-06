Зять Мишустина подал иск к Навальному о защите чести и достоинства

Политик Алексей Навальный Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Александр Удодов, муж сестры премьер-министра РФ Михаила Мишустина, подал иск о защите чести и достоинства к оппозиционному политику Алексею Навальному, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Люблинского суда в понедельник.

"К нам поступило исковое заявление от Александра Удодова о защите чести, достоинства и деловой репутации (статья 152 ГК РФ) к Алексею Навальному", - сказали в суде. В пресс-службе не уточнили подробностей заявленного иска.

В феврале 2020 года Удодов сообщил в СМИ, что с 2008 года женат на родной сестре Мишустина - Наталии. В январе Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование на своем ютьюб-канале о Мишустине и его семье.