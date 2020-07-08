В своем иске зять Мишустина протребовал от Навального 500 тысяч рублей

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Александр Удодов, муж сестры премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в иске о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному требует компенсации в размере 500 тысяч рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Люблинского суда в среду.

"В своем иске Удодов просит опровергнуть и признать не соответствующей действительности информацию, размещенную на YouTube ответчиком, а также компенсацию в размере 500 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе.

Удодов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации (статья 152 ГК РФ) к Навальному.

В феврале 2020 года Удодов сообщил в СМИ, что с 2008 года женат на родной сестре Мишустина - Наталии. В январе Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование на своём YouTube-канале о Мишустине и его семье.