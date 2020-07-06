Очевидцы приняли ЧП на газопроводе за падение самолета около нижегородского Дзержинска

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Оперативные службы и прокуратура в ходе проверки не нашли подтверждения сообщениям о якобы произошедшем авиаинциденте с участием Ан-2 около города Дзержинска Нижегородской области в вечером 6 июля.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ добавили, что сейчас на месте продолжают работать спасатели.

В соцсетях ранее было выложено видео с черным дымом на месте, где, как предполагалось ранее, упал самолет.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС РФ, выехавшие на предполагаемое место падения спасатели выяснили, что там произошла разгерметизация газопровода.

"Угрозы для жителей происшествие не представляет. Случившееся на потребителей газа не повлияло", - сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что очевидец сообщил в МЧС о падении воздушного судна Ан-2 в районе Игумновского шоссе в Дзержинске.