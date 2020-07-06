Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:00Заразились
на 06.07В России 687 862+6 611В мире 11 449 707+182 398

Очевидцы приняли ЧП на газопроводе за падение самолета около нижегородского Дзержинска

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Оперативные службы и прокуратура в ходе проверки не нашли подтверждения сообщениям о якобы произошедшем авиаинциденте с участием Ан-2 около города Дзержинска Нижегородской области в вечером 6 июля.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ добавили, что сейчас на месте продолжают работать спасатели.

В РоссииАн-2 упал около нижегородского ДзержинскаЧитать подробнее

В соцсетях ранее было выложено видео с черным дымом на месте, где, как предполагалось ранее, упал самолет.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС РФ, выехавшие на предполагаемое место падения спасатели выяснили, что там произошла разгерметизация газопровода.

"Угрозы для жителей происшествие не представляет. Случившееся на потребителей газа не повлияло", - сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что очевидец сообщил в МЧС о падении воздушного судна Ан-2 в районе Игумновского шоссе в Дзержинске.

Нижегородская область МЧС дзержинск

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 6 июля

ДТП с участием Михаила Ефремова

МВД завершило расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

МВД завершило расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

Главред Rambler News Service Малахов покинет свой пост

В многоэтажке в Щелково произошел взрыв бытового газа

Авария на ТЭЦ в Норильске

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в Норильске в 148,2 млрд рублей

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в Норильске в 148,2 млрд рублей

Лондон ввел персональные санкции в связи с "делом Магнитского"

Лондон ввел персональные санкции в связи с "делом Магнитского"

ФНБ в июне сократился на 22 млрд рублей

Главу Коми попросили не отдавать территорию нацпарка золотодобытчикам

Дело "Седьмой студии"

Серебренников решил не обжаловать приговор

Серебренников решил не обжаловать приговор

Зять Мишустина подал иск к Навальному о защите чести и достоинства

Зять Мишустина подал иск к Навальному о защите чести и достоинства
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');