Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Спасатели выехали на место падения самолета около города Дзержинск в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

"В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, инцидент произошел на Игумновском шоссе.

"По прибытии первых подразделений, видимых разрушений нет. Проводится работа с заявителем по уточнению места падения (заявитель на связи)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе не уточнили, есть ли информация о пострадавших.