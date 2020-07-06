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Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Спасатели выехали на место падения самолета около города Дзержинск в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

"В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, инцидент произошел на Игумновском шоссе.

"По прибытии первых подразделений, видимых разрушений нет. Проводится работа с заявителем по уточнению места падения (заявитель на связи)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе не уточнили, есть ли информация о пострадавших.

Джерзинск Нижегородская область Ан-2

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