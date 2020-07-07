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Новое граффити с портретом Солженицына создадут в Твери взамен закрашенного

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Тверской области Игорь Руденя попросил руководство Твери восстановить в новом месте граффити с портретом писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе и общественного деятеля Александра Солженицына, закрашенное неизвестными 4 июля, сообщает телеграм-канал регионального правительства Пул69.

"Место должно быть достойным и заметным как горожанам, так и гостям Твери", - подчеркнул Руденя.

В сообщении говорится, что проект будет реализован в течение недели.

"Жители Тверской области гордятся тем, что наша земля связана с творчеством многих выдающихся писателей, что тверские сюжеты есть в произведениях Пушкина и Достоевского, Островского и Солженицына. Это часть нашей истории, которая должна бережно храниться", - отметил Руденя.

Портрет писателя на фасаде дома №32 на Смоленском переулке в Твери был нанесен в 2018 году художником-граффитистом Виктором Лебедевым. При этом изначально граффити не было согласовано с жильцами дома, они обратились в суд, который обязал художника устранить рисунок и назначил ему штраф.

4 июля 2020 года граффити было закрашено неизвестными.

Биография Александра Солженицына связана с Тверской областью. Первый раз он побывал в Калинине в 1964 году. По итогам поездки в роман "В круге первом" писатель добавил главу "Тверской дядюшка".

В 1996 году писатель с супругой снова посетил Тверскую область. Со 2 по 8 сентября побывал в Конаково, Кимрах, Кашине, Торжке и Твери. Это был 25 регион, в который приезжал Солженицын после возвращения из эмиграции. Он провел многочисленные встречи с читателями, посетил несколько памятников истории и культуры. Вернувшись из этой поездки, Солженицын написал миниатюру "Колокольня" – о затопленной Калязинской колокольне в Тверской области.

Тверская область Тверь Игорь Руденя Александр Солженицын

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