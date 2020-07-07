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Лишенный сана уральский монах проигнорировал и гражданский суд

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Лишенный сана схимонах Сергий (Романов) не пришел на заседание суда в Верхней Пышме на рассмотрение административного дела о распространении заведомо ложной информации (часть 9 статьи 13.15 КоАП). Об этом объявила судья в ходе онлайн-трансляции.

Его интересы представляет адвокат Светлана Герасимова. Она попросила суд прекратить административное дело в отношении ее доверителя.

"Чтобы физическое лицо было привлечено к административной ответственности, необходимо доказать наличие в его действиях состава административного правонарушения (...), а также доказать соблюдение процедуры административного производства привлечения к ответственности. В материалах дела данные доказательства отсутствуют. Протокол от 27 мая 2020 г. не соответствует требованиям ст. 28.2 КоАП РФ. На основании выше изложенного я прошу прекратить производство по делу и отказать в привлечении к ответственности (...) схиигумена Сергия", - заявила Герасимова.

По ее словам, в материалах дела нет доказательств того, что "данная информация является недостоверной", что "данная информация была распространена в сети интернет", а также, что рассматриваемая судом информация была распространена в сети именно ее доверителем.

"По запрошенным документам опять же нет доказательств того, что моему доверителю какие-либо средства технические принадлежат, что мой доверитель какие-либо предпринимал попытки для размещения данного ролика в сети интернет", - подчеркнула адвокат.

Весной в интернете распространились видеозаписи с выступленями схиигумена, который называл пандемию коронавируса мифом, призвал к неподчинению церковному руководству и властям и проклял тех, кто закрывает храмы для профилактики эпидемии. Также он предупреждал о создании "электронного лагеря сатаны" и угрозе смертельного чипирования.

В центре "Э" ГУ МВД Свердловской области в роликах с выступлениями монаха усмотрели признаки экстремизма.
Из-за ковид-диссидентства схиигумену Сергию весной запретили проповедовать и выступать публично, затем запретили в служении. 3 июля суд Екатеринбургской епархии признал отца Сергия (Романова) виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. Утвердить решение суда должен патриарх.

Сергий Романов Екатеринбургская епархия коронавирус Екатеринбург Среднеуральский монастырь Верхяя Пышма МВД

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