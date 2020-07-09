Суд 20 июля рассмотрит второе административное дело опального схимонаха

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Суд в Верхней Пышме 20 июля рассмотрит второе административное дело лишенного сана схимонаха Сергия Романова. Ему вменяют статью 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), сообщили в пресс-службе суда.

7 июля суд в Верхнепышминском районе признал отца Сергия виновным в распространении фейков о коронавирусе (часть 9 статьи 13.15 КоАП) и оштрафовал его на 90 000 рублей. На это заседание схимонах не пришел. Его адвокат Светлана Герасимова просила дело прекратить, поскольку не доказано, ни что утверждения схимонаха в видеозаписях содержат ложную информацию, ни что эти видеоролики распространял он сам.

До этого отец Сергий игнорировал заседания епархиального суда, который судил его за неповиновение церковному начальству. 3 июля суд Екатеринбургской епархии признал его виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. Утвердить решение суда должен патриарх.

Пред этим священника сначала лишили права проповедовать, а за нарушение этого ограничения запретили в служении.

Весной в интернете разошлись видеозаписи выступления схиигумена, где он назвал пандемию коронавирусной инфекции мифом и призывал к неподчинению церковному руководству и светским властям. Среди прочего отец Сергий проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны". Такаже он призывал открывать храмы и говорит об угрозе чипирования, которое для большинства якобы окажется смертельным.

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел признаки административного правонарушения в действиях схиигумена.

С начала лета отец Сергий успел захватить Среднеуральский женский монастырь, духовником которого является, призвать патриарха Кирилла сложить полномочия и призвать россиян не голосовать за поправки в Конституцию.