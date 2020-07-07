Почти 100 канистр с химотходами нашли рядом с жилым массивом в Саратове

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Саратовская межрайонная природоохранная прокуратура потребовала от НИИ Юго-Востока очистить земельный участок на окраине Саратова, где были обнаружены канистры с опасными химическими отходами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минприроды региона.

Накануне жители поселка Солнечный-2 Кировского района Саратова обнаружили недалеко от жилых домов 94 пластиковых емкости с надписями "никель", "хром", "медь", "травление", которые могут быть отходами второго и третьего класса опасности, рассказали в Минприроды.

Специалисты министерства провели обследование земельного участка, где были обнаружены канистры.

Выяснилось, что участок находится в пользовании у Научно-исследовательского института сельского хозяйства Юго-Востока.

Специалисты отобрали образцы жидкостей и почвы, направили их на исследование в филиал Центра лабораторного анализа и технических измерений.

"Собственник передал канистры на временное хранение в лицензированную организацию по транспортировке и утилизации опасных отходов ООО "Медпром", сегодня их уже отправили в Пензу для обезвреживания и утилизации", - отметили в Минприроды области.

Министерство готовит материалы в полицию для установления виновных лиц, резюмировали в пресс-службе.

В свою очередь СУ СКР региона организовало проверку.

Как сообщается на сайте управления, следственные органы намерены выяснить, кто складировал канистры в лесопосадках на окраине поселка Солнечный-2.

"Будет установлен состав содержимого ёмкостей, степень их опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды. Кроме того, будут приняты меры к безопасной утилизации данных веществ в установленном порядке", - говорится в сообщении СК.