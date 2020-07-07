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МВД подтвердило прекращение уголовного дела о правах на Nginx

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В министерстве внутренних дел России подтвердили информацию о прекращении уголовного дела о правах на программное обеспечение (ПО) Nginx, созданное сотрудниками Rambler, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе ведомства.

"Указанное уголовное дело, возбужденное 04.12.2019 по факту нарушения авторских прав ООО "Рамблер Интернет Холдинг" при разработке программного обеспечения "Nginx", 18.05.2020 прекращено по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (в связи с отсутствием состава преступления)", - говорится в ответе МВД на соответствующий запрос агентства. В министерстве отметили, что принятое решение проверено надзирающей прокуратурой и не отменено.

Ранее "Интерфакс" сообщал о прекращении дела о правах на Nginx со ссылкой на ответ Следственного департамента МВД РФ на запрос депутата Госдумы Андрея Свинцова. Постановление о прекращении уголовного дела было вынесено "за отсутствием события преступления".

Дело о правах на Nginx

В декабре минувшего года в московском офисе Nginx, дома у ее гендиректора Максима Коновалова и у основателя Игоря Сысоева прошли обыски. Следственные действия проводились в связи с тем, что неустановленные сотрудники Rambler разработали программу Nginx, которую компания считает "служебным произведением", свободно распространяли ее, а потом передали права на нее компании Nginx Inc.

В Rambler Group посчитали, что компания владеет исключительными правами на веб-сервер Nginx, поскольку в начале 2000-х годов программу разрабатывал его сотрудник Игорь Сысоев, а "любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права".

Следователями столичной полиции было возбуждено уголовное дело о незаконном использовании объектов авторского права, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

Разбирательства вызвали резонанс среди крупнейших российских интернет-компаний, и уже в апреле Rambler заявил о том, что компания направила ходатайство в следственные органы о прекращении уголовного дела. Тогда же компания сообщила, что расторгла договор с компанией Lynwood Investments, в связи с чем Lynwood сохранил за собой право доказывать причинение убытков и требовать их компенсации по этому делу от своего собственного имени и в своих собственных интересах, но не от имени Rambler Group.

Иск от Lynwood Investments

В июне кипрская компания Lynwood Investments Co, которая может быть связана с одним из акционеров Rambler Group Александром Мамутом, подала в суд Сан-Франциско иск к Nginx с целью возмещения убытков на $750 млн из-за нарушения прав на владение софтом, следовала из сообщения компании.

Среди ответчиков также фигурировала американская F5 Networks, которая купила веб-сервис в 2019 году за $670 млн, основатель Nginx Игорь Сысоев и директор сервиса Максим Коновалов (они работали в Rambler Group на момент создания софта), венчурные фонды Runa Capital и E.Ventures, а также экс-сотрудники Rambler Максим Дунин и Глеб Смирнов.

Lynwood продолжает обвинять Сысоева и Коновалова в нарушении исключительных прав, заявляя, что все произведения, созданные на момент работы в Rambler Group, сохраняются за работодателем. Кипрская компания в этом случае считается правопреемником этих прав, следует из сообщения компании.

"Расследование выявило доказательство того, что бывшие сотрудники Rambler пошли на многое, чтобы скрыть планы и работу по созданию софта Nginx и его монетизации ради собственной выгоды без ведома работодателя", - подчеркивают в Lynwood.

Компания Nginx Inc на базе разработок Сысоева, по данным Crunchbase, основана в 2011 году. Она предоставляет софт для обеспечения работы интернет-инфраструктуры, который распространяется по модели свободного ПО. Кроме того, компания настраивает веб-серверы Nginx под нужды клиентов и обслуживает серверы таких компаний, как "Яндекс", Mail.Ru Group и Rambler, следует из данных на ее сайте. Сейчас около 30% веб-серверов в мире работают на программе Nginx. Летом 2019 года Nginx за $670 млн купила американская F5 Networks.

Хроника 13 декабря 2019 года – 07 июля 2020 годаRambler против Nginx
Nginx Rambler МВД Максим Коновалов Игорь Сысоев

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