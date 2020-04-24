Rambler Group попросил закрыть уголовное дело о правах на Nginx

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Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Руководство Rambler Group направило ходатайство в следственные органы о прекращении уголовного дела о правах на софт Nginx. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Также компания сообщила, что расторгла договор с компанией Lynwood Investments, которой с 2015 года Rambler передал права на защиту своих интересов в вопросе интеллектуальной собственности на программу для веб-сервера Ngnix.

Эти действия менеджмент группы совершил по поручению совета директоров, сформулированному 16 декабря 2019 года. Совет предположил, что после закрытия дела, если у компании останется экономический спор с Nginx и ее сотрудниками, то решать его будут в рамках гражданско-правовых механизмов.

Lynwood сохранил за собой право доказывать причинение убытков и требовать их компенсации по этому делу от своего собственного имени и в своих собственных интересах, но не от имени Rambler Group, предупредила компания.

12 декабря 2019 года в московском офисе Nginx, дома у ее гендиректора Максима Коновалова и у основателя Игоря Сысоева прошли обыски. Стало известно, что обыски проводились по уголовному делу, которое возбудило МВД Москвы по статье о нарушении авторских и смежных прав по жалобе Rambler. По версии следствия, неустановленные сотрудники Rambler разработали программу Nginx, которую компания считает "служебным произведением", свободно распространяли ее, а потом передали права на нее компании Nginx Inc. В интернет-холдинге решили, что исключительные права нa Nginx принадлежат ей, а любое использование софта без согласия компании нарушает эти права.

При этом многие бывшие топ-менеджеры и акционеры Rambler Group говорили, что разработка программы веб-серверов Nginx не была частью служебных обязанностей Сысоева во время его работы системным администратором в Rambler в начале 2000-х и что ранее компания не считала свои права нарушенными.

После вмешательства Сбербанка интернет-холдинг отозвал жалобу. 16 декабря совет директоров Rambler Group единогласно решил поручить менеджменту Rambler "обратиться в российские правоохранительные органы с просьбой о прекращении возбужденного ранее уголовного дела и продолжить, в случае необходимости, обеспечение защиты интересов компании в рамках гражданско-правового поля".

Компания Nginx Inc на базе разработок Сысоева, по данным Crunchbase, основана в 2011 году. Она предоставляет софт для обеспечения работы интернет-инфраструктуры, который распространяется по модели свободного ПО. Кроме того, компания настраивает веб-серверы Nginx под нужды клиентов и обслуживает серверы таких компаний, как "Яндекс", Mail.Ru Group и Rambler, следует из данных на ее сайте. Сейчас около 30% веб-серверов в мире работают на программе Nginx. Летом 2019 года Nginx за $670 млн купила американская F5 Networks.