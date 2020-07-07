Волонтер из Воронежа, продававшая еду из набора для малоимущих, возместила ущерб

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении девушки-волонтера из Воронежа, которая через интернет продавала наборы продуктов, предназначенные для малоимущих семей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В возбуждении уголовного дела отказано. Ущерб она весь возместила. Жалоб никаких не поступало. Какого-либо умысла в ее действиях не установлено", - сказал представитель ведомства.

Как сообщалось, девушка работала волонтером от партии "Единая Россия". По сообщению воронежского отделения партии, она успела поработать два дня.

По данным СМИ, студентка из Воронежа присвоила пять из семи продуктовых наборов, которые должна была доставить нуждающимся. Она продавала их через соцсеть "по очень низким ценам". Например, вафли и печенье - за 40 рублей, сахар - за 30 рублей, сыр и колбасу можно было купить за 100 рублей. Позже девушка извинилась на своей странице за продажу продуктов.