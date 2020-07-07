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Госдума утвердила текст присяги для Росгвардии

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о тексте присяги для сотрудников Росгвардии. Поступая на службу, они будут клясться в верности к России и обещать уважать законы, не щадить сил в борьбе с преступностью и хранить государственную и служебную тайну.

Законопроект №857098-7 с поправками в закон о войсках Нацгвардии разработали председатели думских комитетов по безопасности и борьбе с коррупцией Василий Пискарев и по информационной политике - Александр Хинштейн в декабре 2019 года.

Принятие закона устранит правовую коллизию, "когда сотрудники Росгвардии должны приносить присягу сотрудников органов внутренних дел, хотя ее смысл и содержание никак не связаны со службой в Росгвардии и относятся совершенно к иному органу государственной власти".

Порядок приведения к присяге определит Росгвардия.

Росгвардия МВД Госдума Александр Хинштейн Василий Пискарев

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