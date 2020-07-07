Покупка группы Rabota.ru обошлась Сбербанку в 1,2 млрд рублей

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Группа Сбербанка в мае 2019 года купила 100% акций ЗАО "Работа для вас" с дочерними обществами за 1,195 млрд рублей. Такие данные следуют из отчетности дочерней компании Сбербанка ООО "Цифровые активы", которая стала владельцем компании "Работа для вас".

ЗАО "Работа для вас" с дочерними обществами занимается кадровым порталом Rabota.ru, о приобретении которого Сбербанк сообщил в мае 2019 года, не раскрыв сумму сделки.

В сумму 1,195 млрд рублей входят основной платеж в 938 млн рублей, скорректированный дополнительный платеж в 14,9 млн рублей, безотзывный покрытый аккредитив на 220 млн рублей и прочие расходы, следует из отчетности.

В августе 2019 года "Цифровые активы" выкупили допэмиссию акций "Работа для вас" на 552 млн рублей. Позднее, в марте 2020 года, "Цифровые активы" выдали входящему в группу "Работа для вас" АО "Работа.ру" два займа на 150 млн рублей каждый.

Сайт Rabota.ru создан в 2002 году. На момент покупки Сбербанком ежемесячная аудитория портала составляла 4 млн человек, сообщалось после сделки.

В отчетности "Цифровых активов" также сообщается, что компания в декабре 2019 года приобрела 30% акций Cognitive B.V. за 1,067 млрд рублей. Компания и ее дочерние общества специализируются на разработке программного обеспечения и алгоритмов для беспилотных технологий.

В 2019 году группа компаний Cognitive Technologies и Сбербанк объявили о создании СП Cognitive Pilot для работы с беспилотными технологиями. Тогда стороны сообщили, что Сбербанк получит 30% акций совместной компании, а 70% акций будут принадлежать основателям и менеджменту Сognitive Technologies.