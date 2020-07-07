"Аэрофлот" объяснил отказ взять собак на рейс из Шанхая "признаками контрабанды"

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - На вывозном рейсе Шанхай - Москва пассажиры пытались перевезти более 70 кошек и собак, "Аэрофлот" усмотрел в их действиях признаки контрабанды, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

"Аэрофлот 4 июля осуществлял вывозной рейс из Шанхая в Москву. На регистрацию рейса прибыло 39 пассажиров с клетками, в которых содержалось 71 животное, в основном, собаки, от одной до пяти клеток на одного пассажира. Попытка осуществить рейс с такой загрузкой противоречит принятым нормам и правилам и неминуемо привела бы к их массовой гибели", - сказал он.

По словам Демина, после предупреждения пассажиров о невозможности перевозки животных на борту в таком количестве, граждане оставили клетки в зоне регистрации и направились на посадку.

"Ни один пассажир рейса не отказался от перелета. Клетки в течение короткого времени были вывезены из зоны регистрации неизвестными местными жителями", - отметил он.

По данным авиакомпании, которая провела собственное расследование инцидента, перевозка "имела признаки контрабанды".

"За несколько дней до рейса в социальных сетях появились многочисленные обращения к пассажирам этого рейса от разных лиц с предложением принять к перевозке в Москву животных на условиях оплаты транспортных и других расходов. Несколько десятков пассажиров приняли к трансграничной перевозке не принадлежащих им животных", - добавил он.

Он подчеркнул, что "Аэрофлоту" ничего неизвестно ни о целях, ни об организаторах этой перевозки.

Ранее пользователь инстаграма Елизавета Иванова сообщила, что авиакомпания "Аэрофлот" 4 июля отказалась взять на вывозной рейс из Китая ее собаку по кличке Амур. По словам Ивановой, ее муж ради питомца прилетел в Китай еще в марте и с тех пор находился там в ожидании обратного рейса. После покупки билета ему и нескольким пассажирам в аэропорту не позволили пронести животных на борт.

"Аэрофлот" и ранее обвиняли в плохой организации перевозки животных. Так, в июне Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. Это случилось после того, как две пассажирки авиакомпании пожаловались, что их собаки получили травмы во время полета.

История с котом Виктором

В ноябре 2019 года авиакомпания оказалась в центре скандала из-за случая с котом Виктором. Его хозяин Михаил Галин рассказал в фейсбуке, что летел с Виктором из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. В "Шереметьево" кота отказались пустить в салон из-за двух лишних килограммов: Виктор вместе с переноской весил 10 кг. По правилам "Аэрофлота", таких упитанных животных можно перевозить только в багажном отделении. Пассажир отметил, что не смог отдать в багаж питомца, поскольку коту было очень плохо на коротком перелете из Риги в Москву и животное могло погибнуть во время восьмичасового полета. В итоге Галин был вынужден сняться с рейса.

Перед следующим рейсом мужчина подменил кота на другого, более худого, при взвешивании, а затем снова поменял на Виктора. В ответ на это "Аэрофлот" исключил пассажира из программы лояльности и аннулировал все его мили (370 тысяч), которые он налетал за 14 лет.