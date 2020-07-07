"Аэрофлот" объяснил отказ взять собак на рейс из Шанхая "признаками контрабанды"
Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - На вывозном рейсе Шанхай - Москва пассажиры пытались перевезти более 70 кошек и собак, "Аэрофлот" усмотрел в их действиях признаки контрабанды, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.
"Аэрофлот 4 июля осуществлял вывозной рейс из Шанхая в Москву. На регистрацию рейса прибыло 39 пассажиров с клетками, в которых содержалось 71 животное, в основном, собаки, от одной до пяти клеток на одного пассажира. Попытка осуществить рейс с такой загрузкой противоречит принятым нормам и правилам и неминуемо привела бы к их массовой гибели", - сказал он.
По словам Демина, после предупреждения пассажиров о невозможности перевозки животных на борту в таком количестве, граждане оставили клетки в зоне регистрации и направились на посадку.
"Ни один пассажир рейса не отказался от перелета. Клетки в течение короткого времени были вывезены из зоны регистрации неизвестными местными жителями", - отметил он.
По данным авиакомпании, которая провела собственное расследование инцидента, перевозка "имела признаки контрабанды".
"За несколько дней до рейса в социальных сетях появились многочисленные обращения к пассажирам этого рейса от разных лиц с предложением принять к перевозке в Москву животных на условиях оплаты транспортных и других расходов. Несколько десятков пассажиров приняли к трансграничной перевозке не принадлежащих им животных", - добавил он.
Он подчеркнул, что "Аэрофлоту" ничего неизвестно ни о целях, ни об организаторах этой перевозки.
Ранее пользователь инстаграма Елизавета Иванова сообщила, что авиакомпания "Аэрофлот" 4 июля отказалась взять на вывозной рейс из Китая ее собаку по кличке Амур. По словам Ивановой, ее муж ради питомца прилетел в Китай еще в марте и с тех пор находился там в ожидании обратного рейса. После покупки билета ему и нескольким пассажирам в аэропорту не позволили пронести животных на борт.
‼️‼️H E L P ‼️‼️ #аэрофлотверниживотных #аэрофлотвернисобак Это мой Амур. И он остался в Шанхае по вине компании @aeroflot 04.07.2020 мой муж ожидал вылета в Россию вывозным рейсом. Он вернулся в Марте в Китай только ради собаки и не раз уже пытался с ней вылететь. То о рейсе сообщили за сутки, когда было уже невозможно сделать доки на собаку и улететь. То не брали на борт животных. И вот мы получили счастливый билет в виде возможности полететь на рейсе SU0209 Шанхай-Москва. Мы много раз звонили в компанию Аэрофлот и уточняли возможность провоза собаки. Нас каждый раз уверяли что всех возьмут и зарегистрироваться можно на месте, с эти проблем не будет. Так как мы не из Шанхая, на последние деньги были приобретены билеты до Шанхая. В аэропорт требовали прибыть к 2-м часам ночи, не смотря на то что вылет в 8:10. Все это время люди стояли в очереди а животные мучались в переносках. На борт садили всех кроме людей с животными, и после погрузки всех сообщили: "мест нет ни для животных ни для людей. Оставляйте животных тут и мы найдем место для вас. При том что обещали взять ВСЕХ наших животных. Часов в 6 утра представитель компании Аэрофлот в грубой форме на повышенных тонах начал угрожать людям с животными что они никуда не полетят и для них регистрация закрывается. Мы не могли понять как так, ведь @aeroflot обещал, что все полетят! У многих, как и у моего мужа, заканчивалась виза и не было возможности остаться ни в Шанхае ни в Китае в общем, ведь билет был приобретен на последние деньги, все свои вещи в моем городе были проданы, квартира сдана.... Аэрофлот сказал, что животным можно будет полететь следующим рейсом, и нам не оставалось ничего как оставить собаку друзьям на передержку. Но как только самолёт взлетел мы узнали что никаких животных никто никуда следующим рейсом не повезет и Аэрофлот такого видите ли не говорил, и их вообще не волнует произошедшее. Далее кусочек статьи волонтёра которая помогала нам в спасении Амура👉🏼 Мы очень просим вас о репосте этого поста к себе на страницы, что б привлечь внимание общественности и сми, и хоть кто-то помог нам вернуть наших малышей домой💔 #Аэрофлот #вывознойрейс #шанхай #aeroflot #позораэрофлоту
"Аэрофлот" и ранее обвиняли в плохой организации перевозки животных. Так, в июне Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. Это случилось после того, как две пассажирки авиакомпании пожаловались, что их собаки получили травмы во время полета.
История с котом Виктором
В ноябре 2019 года авиакомпания оказалась в центре скандала из-за случая с котом Виктором. Его хозяин Михаил Галин рассказал в фейсбуке, что летел с Виктором из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. В "Шереметьево" кота отказались пустить в салон из-за двух лишних килограммов: Виктор вместе с переноской весил 10 кг. По правилам "Аэрофлота", таких упитанных животных можно перевозить только в багажном отделении. Пассажир отметил, что не смог отдать в багаж питомца, поскольку коту было очень плохо на коротком перелете из Риги в Москву и животное могло погибнуть во время восьмичасового полета. В итоге Галин был вынужден сняться с рейса.
Перед следующим рейсом мужчина подменил кота на другого, более худого, при взвешивании, а затем снова поменял на Виктора. В ответ на это "Аэрофлот" исключил пассажира из программы лояльности и аннулировал все его мили (370 тысяч), которые он налетал за 14 лет.