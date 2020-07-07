На подростка из Белгородской области завели дело за жестокое убийство собаки

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным в отношении подростка, убившего собаку, сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области.

По предварительным данным, хозяйка собаки - жительница Прохоровского района - попросила 16-летнего приятеля своей несовершеннолетней дочери избавиться от пса, убившего домашнюю птицу.

Юноша отвел животное на окраину села и жестоко расправился с ним в присутствии двоих несовершеннолетних. Происходящее подростки снимали на видео. Позже запись была опубликована в социальных сетях.

Видео вызвало общественный резонанс и привлекло внимание сотрудников полиции.

Отделение ОМВД по Прохоровскому району возбудило в отношении несовершеннолетнего уголовное дело по статье "жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего и с публичной демонстрацией". Санкции статьи предусматривают от трех до пяти лет лишения свободы.

С семьями подростков проведена профилактическая работа. Снимавшая происходящее на видео девушка ранее уже состояла на учете в ПДН. Подозреваемый также поставлен на учет с целью предупреждения повторного совершения общественно-опасных деяний.