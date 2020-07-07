Депутат Госдумы Рашкин отсудил в ЕСПЧ 7800 евро после тяжбы с Володиным

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека присудил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину 7 7800 евро компенсации за то, что в России было нарушено его право на свободу выражения мнения (статья 10 Европейской конвенции по правам человека).

Решение в пользу Рашкина было принято четырьмя голосами судей против трех. Среди голосовавших против был в том числе представитель России в Страсбурге Дмитрий Дедов.

Коммунист пожаловался в ЕСПЧ после того, как проиграл в России суды нынешнему спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

В 2009 году Рашкин на митинге в Саратове обвинил некоторых политиков, в том числе Володина, в преступлениях против собственной страны. Володин подал иск о клевете. Российские суды приняли решения в пользу единоросса и взыскали с Рашкина 1 млн рублей компенсации.

В ЕСПЧ пришли к выводу, что в данном случае действительно можно было говорить о нарушении права Рашкина выражать свое мнение, что видные политические деятели должны терпеть сравнительно жесткую критику и что сумма компенсации в 1 млн рублей была необычно велика и назначен без оценки финансового состояния коммуниста. Поэтому Рашкину суд присудил компенсацию морального ущерба.

Не согласившиеся с этим судьи приложили к решению ЕСПЧ особые мнения. В частности, Дедов не согласился с мнением, что выступление Рашкина на митинге не разжигало ненависть и не содержало угроз, а другой судья высказался, что политики и чиновники имеют право на защиту репутации, как и любые другие граждане.