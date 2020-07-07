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Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.

"Решение носит политический и ангажированный характер. Никакого отношения к правосудию и объективности не имеет, и я с ним не согласен", - приводит журналистам во вторник пресс-служба Госдумы комментарий Володина по решению ЕСПЧ.

Председатель Госдумы добавил: "что касается Рашкина, остаюсь при своем мнении - он должен извиниться". "Если он так переживает за страну и считает себя патриотом, то должен был обратить внимание, что сам документ ЕСПЧ озаглавлен "Рашкин против России". В этом и есть смысл происходящего", - отметил Володин.

Для того чтобы оценить решение ЕСПЧ, спикер предложил вспомнить, о чем идет речь. "Депутат Госдумы Рашкин в 2009 году, выступая на митинге, так оценил события 1991 года: "все эти преступления лежат тяжелым грузом на власти, которая совершила переворот в девяносто первом году, на ... Володиных... Кровью они должны смыть этот позор, который они нам здесь навязали", - сказал председатель Госдумы.

При этом Володин отметил, что в 1991 году "работал преподавателем в вузе, никакой партийной должности не занимал, в управлении страной не участвовал".

Однако, "сам Рашкин в начале 90-х годов работал в партийных структурах КПСС", добавил председатель Госдумы. "К кому эти угрозы "кровью смыть позор?" Ко мне? Рашкин либо все перепутал, либо умышленно искажает", - считает Володин. Он также сообщил, что "обвинения Рашкина воспринял как оскорбление, наносящее моральный вред и как прямую угрозу".

"Просто удивительно - прошло 11 лет, насколько можно все перевернуть. Он обвиняет в перевороте людей, которые к этому никакого отношения не имеют. Может ЕСПЧ не дочитал высказывания Рашкина? Из той части их решения, которая опубликована, невозможно сделать вывод о том, что утверждал Рашкин", - сказал Володин.

Ранее Рашкин в разговоре с "Интерфаксом" отметил, что в своем иске в ЕСПЧ сознательно не указал в качестве компенсации сумму, меньшую, чем один миллион рублей, которую ранее выплатил нынешнему спикеру Госдумы Володину.

"Я вписал только те затраты, которые я понес во время этого иска в Страсбурге: командировки, переписка и защита чести и достоинства", - сказал Рашкин.

Он отметил, что это связано с тем, что в подобных случаях все равно компенсацию выплачивает государство. "А это мои избиратели", - пояснил Рашкин.

"Выплаты будут вестись из бюджета РФ. Но в течение трех месяцев РФ может подать в расширенный суд из 17 судей апелляцию, а если нет, то решение вступит в силу", - сказал депутат.

Ранее в Европейском суде по правам человека обязали РФ выплатить 7,8 тыс. евро депутату от КПРФ Валерию Рашкину, пожаловавшемуся на попытки ограничить его свободу выражения мнений, говорилось в пресс-релизе суда.

Речь идет о словах, произнесенных Рашкиным в 2009 году на митинге в Саратове. ЕСПЧ отмечает, что депутат в ходе выступления обвинил ряд политиков в преступлениях против собственной страны. В частности, обвинения прозвучали в адрес нынешнего председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Впоследствии Володин выиграл в российском суде дело против Рашкина: последнего признали виновным в клевете и обязали выплатить Володину компенсацию в 1 млн рублей, напоминает ЕСЧП. Рашкин подал в РФ апелляцию, но снова проиграл дело.

В ЕСПЧ пришли к выводу, что в данном случае действительно можно было говорить о нарушении права Рашкина выражать мнение, и потому присудили компенсацию морального ущерба.

Вячеслав Володин Валерий Рашкин Госдума ЕСПЧ

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