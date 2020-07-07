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Замначальника отдела МВД по Евпатории задержан за помощь частной ритуальной конторе

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали во вторник заместителя начальника отдела МВД России по городу Евпатория (Крым), заподозренного в злоупотреблении должностными полномочиями.

Пресс-служба ГСУ СКР по республике сообщает, что полицейский получал информацию о гражданах, чья смерть была зафиксирована в городе и должен был сообщать в единую дежурную службу администрации Евпатории. За организацию похоронного процесса отвечает МУП "Комбинат благоустройства". Однако в интересах конкурирующей коммерческой структуры он сообщал о трагических случаях индивидуальному предпринимателю, который организовывал платные похороны.

Следователи ГСУ СКР по республике Крым возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ.

Следствие готовится предъявить полицейскому обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

В подразделении МВД и коммерческой структуре, в интересах которой действовал задержанный, изъята документация, представляющая интерес для следствия. Устанавливаются все причастные к преступной схеме лица.

Крым Евпатория

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