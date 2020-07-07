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Прокурор запросил 15 лет колонии для главы карельского "Мемориала" Дмитриева

Прокурор запросил 15 лет колонии для главы карельского "Мемориала" Дмитриева
Глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев в Петрозаводском городском суде
Фото: Игорь Подгорный/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Гособвинитель запросил для лидера карельского отделения "Мемориал" Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над приемной дочерью, наказание в виде 15 лет лишения свободы, сообщил "Интерфаксу" во вторник адвокат Виктор Ануфриев.

5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. При этом суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы, но учел срок, который тот пробыл в СИЗО. Прокуратура тогда требовала приговорить его к девяти годам колонии строгого режима.

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Однако 14 июня того же года Верховный суд Карелииотменил приговор первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение. 27 июня 2018 года Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью, на следующий день его арестовали.

9 апреля этого года официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) подверг сомнению мотивы ареста Дмитриева и призвал пересмотреть его дело. В начале мая около 150 деятелей науки и культуры в открытом письме к председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу попросили заменить Дмитриеву меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей из-за коронавируса в СИЗО, где он находился под арестом. Суд оставил меру пресечения прежней.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии за 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

Юрий Дмитриев

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