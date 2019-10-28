Более 200 деятелей культуры подписали письмо в поддержку лидера карельского "Мемориала" Дмитриева

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Более 200 человек подписали письмо в поддержку руководителя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева, арестованного по делу о сексуальном насилии.

"Призываем общественность, экспертное сообщество, СМИ продолжать пристально следить за делом Юрия Дмитриева и не позволить силовикам Карелии расправиться с достойным гражданином России, который посвятил 30 лет своей жизни восстановлению и сохранению памяти о наших согражданах и гражданах иных государств, безвинно погибших во времена "Большого террора" - сталинских массовых репрессий 1937-1938 годов", - говорится в письме, размещенном на сайте "Новой газеты" в понедельник.

Петрозаводский городской суд 5 апреля прошлого года оправдал Дмитриева по статьям об изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней, однако признал виновным в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия, приговорив по этой статье к ограничению свободы на 2,5 года. 14 июня Верховный суд Карелии отменил приговор и отправил дело на пересмотр. Прошлым летом Дмитриеву предъявили новое обвинение - в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Он арестован почти до конца декабря.

"Пущены в ход недопустимые и бесчеловечные методы: давление на приемную дочь Дмитриева, манипуляция сознанием ребенка ради получения показаний против близкого человека. Инициаторы этого дела стремятся любой ценой не допустить оправдания, очернить и посадить Дмитриева, чтобы не нести ответственность за незаконную организацию уголовных дел, незаконное - уже около трех лет - содержание невиновного человека под стражей и в психиатрических учреждениях", - говорится в письме.

Под письмом стоят подписи деятелей культуры Бориса Гребенщикова, Андрея Макаревича, Михаила Ефремова, Инны Чуриковой, Вениамина Смехова, Юлии Ауг, Лии Ахеджаковой, Александра Филиппенко, Чулпан Хаматовой, Гарри Бардина, Юрия Норштейна, Андрея Звягинцева, Владимира Мирзоева, Андрея Хржановского, Игоря Губермана, Андрея Орлова (Орлуши), Вадима Жука, Дмитрия Быкова, Бориса Акунина, Людмилы Улицкой, Марэитты Чудаковой, Андрея Бильжо, Светланы Алексиевич, Джонатана Литтела, Александра Архангельского, Виктора Шендеровича, Юлия Кима, Константина Бронзита, Бориса Вишневского, Бориса Рогинского, Льва Рубинштейна, политиков Григория Явлинского, Эмилии Слабуновой, правозащитников Валерия Борщева, Льва Пономарева, Александра Даниэля, Яна Рачинского, Ильи Шаблинского журналистов Владимира Познера, Дмитрия Муратова, Андрея Плахова, Юрия Сапрыкина, издателя Ирины Прохоровой и других.