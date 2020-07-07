В Москве задержаны более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали более 20 участников пикетов в поддержку задержанного по подозрению в госизмене советника главы "Роскосмоса", журналиста Ивана Сафронова у здания ФСБ в Москве.

"Сегодня на Лубянской площади группой граждан в нарушение ФЗ РФ от 19 июня 2004 года "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" было организовано несогласованное публичное мероприятие. Сотрудниками полиции задержаны более 20 его участников", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления полиции во вторник.

Там отметили, что задержанные доставлены в территориальные подразделения полиции. "Решается вопрос о привлечении их к ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", - добавили в управлении.