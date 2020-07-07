Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:40Заразились
на 07.07В России 694 230+6 368В мире 11 620 096+170 389

В Москве задержаны более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова

В Москве задержаны более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали более 20 участников пикетов в поддержку задержанного по подозрению в госизмене советника главы "Роскосмоса", журналиста Ивана Сафронова у здания ФСБ в Москве.

"Сегодня на Лубянской площади группой граждан в нарушение ФЗ РФ от 19 июня 2004 года "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" было организовано несогласованное публичное мероприятие. Сотрудниками полиции задержаны более 20 его участников", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления полиции во вторник.

Там отметили, что задержанные доставлены в территориальные подразделения полиции. "Решается вопрос о привлечении их к ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", - добавили в управлении.

Иван Сафронов

Новости
Дело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова

Адвокат Сафронова сообщил о долгой слежке за подзащитным

Дело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова

Адвокат Сафронова заявил, что журналисту вменяют передачу данных чешской спецслужбе

Адвокат Сафронова заявил, что журналисту вменяют передачу данных чешской спецслужбе
Дело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова

Советник главы "Роскосмоса" Сафронов арестован по делу о госизмене

Советник главы "Роскосмоса" Сафронов арестован по делу о госизмене
Авария на ТЭЦ в Норильске

Акционеры "Норникеля" проявят солидарность за аварию. Обзор

Акционеры "Норникеля" проявят солидарность за аварию. Обзор

Что произошло за день: вторник, 7 июля

Пандемия коронавируса

Правительство РФ утвердило постановление о ваучерах за отмененные из-за COVID-19 авиарейсы

Правительство РФ утвердило постановление о ваучерах за отмененные из-за COVID-19 авиарейсы

Прокурор запросил 15 лет колонии для главы карельского "Мемориала" Дмитриева

Прокурор запросил 15 лет колонии для главы карельского "Мемориала" Дмитриева

В Астрахани пресекли подготовку теракта сторонником ИГ

Дело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова

Советник главы "Роскосмоса" Сафронов на допросе отрицал причастность к госизмене

Советник главы "Роскосмоса" Сафронов на допросе отрицал причастность к госизмене

Международные резервы РФ в июне увеличились на 0,5% благодаря росту цены золота

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');