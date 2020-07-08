Что случилось этой ночью: среда, 8 июля

Арест Сафронова, более 20 задержанных участников пикетов, судьба TikTok в США

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов арестован по делу о госизмене. Лефортовский суд Москвы заключил экс-журналиста "Коммерсанта" до 6 сентября. Суд отказался по просьбе защиты продлить Сафронову срок задержания на 72 часа для сбора дополнительных доказательств в его защиту либо избрать ему домашний арест в качестве меры пресечения. Адвокат Сафронова заявил, что журналисту вменяют передачу данных чешской спецслужбе. По его словам, следствие считает, что в 2012 году Сафронов был завербован спецслужбой Чехии, и в 2017 году получил от ее представителя задание, после чего в том же году передал ему секретные сведения. Защита также сообщила, что за Сафроновым "долго следили" - в деле, возбужденном 6 июня, уже 7 томов.

- В Москве задержаны более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова. Среди задержанных - журналистка Ксения Собчак, приехавшая на Лубянку записывать подводку к программе на YouTube.

- 57 человек погибли, 17 пропали без вести из-за сильных ливней в Японии. Сильный дождь обрушился на остров Кюсю на юго-западе Японии. Метеорологи предупреждают о наводнениях и оползнях в центральной и западной частях Японии.

- Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина. Председатель Госдумы не согласился с решением и заявил, что оно "никакого отношения к правосудию и объективности не имеет" - в суде обязали РФ выплатить 7,8 тыс. евро депутату от КПРФ, пожаловавшемуся на попытки ограничить его свободу выражения мнений.

- Вице-президент США подтвердил намерение администрации запретить TikTok. Пенс, ссылаясь на позицию Вашингтона в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei, сказал, что президент Дональд Трамп ясно дал понять, что его администрация будет защищать интересы США от "компрометации со стороны Китайской коммунистической партии".