Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:40Заразились
на 07.07В России 694 230+6 368В мире 11 620 096+170 389

Что случилось этой ночью: среда, 8 июля

Арест Сафронова, более 20 задержанных участников пикетов, судьба TikTok в США

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов арестован по делу о госизмене. Лефортовский суд Москвы заключил экс-журналиста "Коммерсанта" до 6 сентября. Суд отказался по просьбе защиты продлить Сафронову срок задержания на 72 часа для сбора дополнительных доказательств в его защиту либо избрать ему домашний арест в качестве меры пресечения. Адвокат Сафронова заявил, что журналисту вменяют передачу данных чешской спецслужбе. По его словам, следствие считает, что в 2012 году Сафронов был завербован спецслужбой Чехии, и в 2017 году получил от ее представителя задание, после чего в том же году передал ему секретные сведения. Защита также сообщила, что за Сафроновым "долго следили" - в деле, возбужденном 6 июня, уже 7 томов.

- В Москве задержаны более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова. Среди задержанных - журналистка Ксения Собчак, приехавшая на Лубянку записывать подводку к программе на YouTube.

- 57 человек погибли, 17 пропали без вести из-за сильных ливней в Японии. Сильный дождь обрушился на остров Кюсю на юго-западе Японии. Метеорологи предупреждают о наводнениях и оползнях в центральной и западной частях Японии.

- Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина. Председатель Госдумы не согласился с решением и заявил, что оно "никакого отношения к правосудию и объективности не имеет" - в суде обязали РФ выплатить 7,8 тыс. евро депутату от КПРФ, пожаловавшемуся на попытки ограничить его свободу выражения мнений.

- Вице-президент США подтвердил намерение администрации запретить TikTok. Пенс, ссылаясь на позицию Вашингтона в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei, сказал, что президент Дональд Трамп ясно дал понять, что его администрация будет защищать интересы США от "компрометации со стороны Китайской коммунистической партии".

Новости по теме

Новости

57 человек погибли, 17 пропали без вести из-за сильных ливней в Японии

57 человек погибли, 17 пропали без вести из-за сильных ливней в Японии

Вице-президент США подтвердил намерение администрации запретить TikTok

Вице-президент США подтвердил намерение администрации запретить TikTok

В Абхазии отвергли предложение партии Прилепина по поводу присоединения к России

Что произошло за день: вторник, 7 июля

Пандемия коронавируса

Глава ВОЗ заявил, что распространение коронавируса в мире ускоряется

Глава ВОЗ заявил, что распространение коронавируса в мире ускоряется
Пандемия коронавируса

Вирусолог сообщил, что 17 вакцин от COVID-19 в мире уже начали испытывать на людях

Вирусолог сообщил, что 17 вакцин от COVID-19 в мире уже начали испытывать на людях

В ВОЗ сочли, что бубонная чума в Китае и Монголии не представляет повышенную опасность

TikTok решил уйти из Гонконга после принятия Пекином закона о нацбезопасности

Пандемия коронавируса

Мельбурн уйдет на самоизоляцию на шесть недель

Мельбурн уйдет на самоизоляцию на шесть недель

Аудиторам "Большой четверки" предписано отделить аудиторские операции от остального бизнеса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');