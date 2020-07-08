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В омской колонии изолировали осужденных с симптомами ОРВИ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В омской исправительной колонии №6 изолировали группу осужденных с симптомами ОРВИ, сообщили в региональном управлении ФСИН. В ИК-6 провели необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, добавили в ведомстве.

Пандемия коронавируса

У заболевших взяли анализы на коронавирусную инфекцию. Пока подтвержденных случаев заражения в колонии не выявлено. За заболевшими наблюдают врачи.

Сотрудников колонии перевели на двухнедельный график работы без возможности выхода за пределы учреждения.

"Для дежурной смены в учреждении организовано питание и коммунально-бытовое обеспечение. Сотрудники, заступающие в следующую смену, находятся на самоизоляции", - добавили в УФСИН.

Также в колонии временно запретили любые свидания с родственниками и получение передач.

Хроника 09 января – 08 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Омская область ФСИН ИК-6 коронавирус

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