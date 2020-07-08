УК собрались дополнить статьей о 10 годах колонии за нарушение территориальной целостности РФ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Подготовлены к внесению в Госдуму проекты законов в обеспечение "железобетонной" поправки о защите территориальной целостности страны, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию Павел Крашенинников.

"Поскольку в Конституции закреплен прямой запрет на отчуждение части территории Российской Федерации, либо на осуществление иных действий, направленных на нарушение территориальной целостности, предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 280.2 "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации", - сказал Крашенинников журналистам в среду.

Он отметил, что "в качестве наказания предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от 6 до 10 лет".

Наказание за призывы

"В статье 280.1 Уголовного кодекса уже предусмотрена ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ. Законопроектами предлагается изменить условия привлечения к уголовной ответственности по данной статье. В частности, предлагается ввести административную преюдицию", - сказал Крашенинников журналистам в среду.

Он пояснил, что таким образом, уголовная ответственность за публичные призывы будет наступать только в случае повторного правонарушения, если человек уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

Санкции предусматриваются в виде штрафа - от 200 до 400 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, сказал глава комитета.

"Если же публичные призывы совершены впервые, то лицу будет грозить административная ответственность. Наказание закрепляется в виде штрафа: для граждан - от 30 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тыс. рублей", - добавил Крашенинников.

При этом повышенные размеры административных штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, интернета, либо иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей, отметил председатель комитета.

"Дела об указанных административных правонарушениях будут возбуждать прокуроры, с дальнейшим рассмотрением дел в районных судах", - сказал он.

Законопроект об изменениях в УК и УПК направлен в правительство и Верховный суд России для получения отзывов. Проект об изменениях в КоАП также направлен в правительство. После получения отзывов проекты смогут быть внесены в Госдуму, сообщил Крашенинников.

На основании части 21 статьи 67 Конституции установлено, что Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям, не допускаются.

Отчуждение части территории РФ - приравнять к экстремизму

В Госдуму в среду внесен проект закона во исполнение обновленной Конституции, в котором экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории, сказал Крашенинников.

"Законопроектом предлагается уточнить терминологию действующего федерального закона № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", который относит нарушение целостности РФ к экстремистской деятельности", - пояснил он.

Он отметил, что предлагается дополнить абзац второй пункта 1 статьи 1, указав, что "экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории".

"Таким образом, терминология данного закона будет приведена в соответствие с Конституцией и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности РФ", - сказал Крашенинников.

Он отметил, что "на фоне происходящих в мире процессов и существующих глобальных угроз очень важно обеспечить нерушимость наших государственных границ".

Законопроект, соавтором которого также является председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, размещен в среду в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.