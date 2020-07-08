Госдума до конца июля примет закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Госдума до конца весенней сессии планирует принять в трех чтениях закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ. Об этом заявил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"14 июля – первое чтение, второе чтение – 21 июля, и окончательное – 23 июля. До конца весенней сессии мы планируем принять его во всех трех чтениях, надо именно так, поскольку это первый законопроект, который направлен на развитие обновленной Конституции", - сказал Пискарев журналистам в среду.

Глава комитета сообщил, что "все попытки повлиять на территорию, призывы изменить территорию будут признаваться, согласно законопроекту, экстремистской деятельностью".

"Это понятие определено в законе, есть терминология, что обозначает это", - сказал он.

Пискарев также сообщил, что в Уголовном кодексе РФ в статье 282 уже предусмотрена ответственность за экстремистскую деятельность, в частности "за разжигание национальной розни, межнациональной розни, другие такие тяжкие правонарушения".

"Призывы поменять территорию, сделать её уже, меньше тоже будут признаваться экстремистской деятельностью, что очень даже справедливо", - считает парламентарий.

Ранее в среду председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что в Госдуму был внесен проект закона во исполнение обновленной Конституции, в котором экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части её территории.

"Законопроектом предлагается уточнить терминологию действующего федерального закона № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", который относит нарушение целостности РФ к экстремистской деятельности", - сказал Крашенинников журналистам.

Он отметил, что предлагается дополнить абзац второй пункта 1 статьи 1, указав, что "экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части её территории".

Законопроект, соавтором которого также является председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, размещен в среду в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

На основании части 21 статьи 67 Конституции установлено, что РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.