Более пятисот российских журналистов заразились коронавирусом

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В России более пятисот сотрудников СМИ заразились коронавирусом, сообщил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Россия довольно хорошо выходит из эпидемии. При этом она все еще бушует на других континентах. Есть потери среди журналистов. (...) за прошедшие четыре месяца 180 журналистов погибли от вируса. Мы потеряли шесть человек в России и более 500 человек заболели", - сказал Соловьев в ходе онлайн-дискуссии "Коммуникации в период изоляции" Дальневосточного медиасаммита.

Он отметил, что многие журналисты во время работы проявили особые качества.

"Очень многие, по сути, проявили профессиональное мужество, когда заходили в "красную зону", где можно было заразиться. Многие, заболев, продолжали работу", - добавил Соловьев.

По последним данным, в России общее число случаев заражения коронавирусом составляет 700 792, лечение продолжают 217 614 человек.

Россия на четвертом месте в мире по числу заболевших после США (без малого 3 млн), Бразилии (1,66 млн) и Индии (742,4 тыс.).