Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:06Заразились
на 08.07В России 700 792+6 562В мире 11 829 602+209 506

Более пятисот российских журналистов заразились коронавирусом

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В России более пятисот сотрудников СМИ заразились коронавирусом, сообщил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Россия довольно хорошо выходит из эпидемии. При этом она все еще бушует на других континентах. Есть потери среди журналистов. (...) за прошедшие четыре месяца 180 журналистов погибли от вируса. Мы потеряли шесть человек в России и более 500 человек заболели", - сказал Соловьев в ходе онлайн-дискуссии "Коммуникации в период изоляции" Дальневосточного медиасаммита.

Он отметил, что многие журналисты во время работы проявили особые качества.

"Очень многие, по сути, проявили профессиональное мужество, когда заходили в "красную зону", где можно было заразиться. Многие, заболев, продолжали работу", - добавил Соловьев.

По последним данным, в России общее число случаев заражения коронавирусом составляет 700 792, лечение продолжают 217 614 человек.

Россия на четвертом месте в мире по числу заболевших после США (без малого 3 млн), Бразилии (1,66 млн) и Индии (742,4 тыс.).

Союз журналистов России коронавирус

Новости по теме

Новости

Больше 900 СМИ не получили господдержку из-за бюрократических сложностей

Журналисту Азару снова грозит до 30 суток ареста за одиночный пикет

Журналисту Азару снова грозит до 30 суток ареста за одиночный пикет
Авария на ТЭЦ в Норильске

"Норникель" будет оспаривать размер ущерба окружающей среде от утечки топлива

"Норникель" будет оспаривать размер ущерба окружающей среде от утечки топлива

Социологи выяснили, что россияне стали лояльнее относиться к неравным бракам

Дело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова

Адвокаты Сафронова отказались дать подписку о неразглашении данных следствия

УК собрались дополнить статьей о 10 годах колонии за нарушение территориальной целостности РФ

Пандемия коронавируса

В России коронавирус нашли еще у 6 562 человек

В России коронавирус нашли еще у 6 562 человек

"Газпром" учредил ООО "Газпром Владивосток" во главе с Михаилом Середой

"Газпром" учредил ООО "Газпром Владивосток" во главе с Михаилом Середой
Дело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова

Расследованием дела Сафронова руководит следователь из дела физика Кудрявцева

Расследованием дела Сафронова руководит следователь из дела физика Кудрявцева

ГИБДД отметила снижение аварийности на дорогах на фоне карантина

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');