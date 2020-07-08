В России коронавирус нашли еще у 6 562 человек

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В России за сутки зарегистрированы еще 6 562 случая заражения коронавирусом в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

В частности, активно выявлены 1 812 зараженных (27,6%), у которых нет клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 700 792 случая коронавирусной инфекции, из них активных (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) - 217 614.

За сутки умерли 173 человека, число летальных исходов достигло 10 667. Выздоровел еще 8 631 человек, всего вылечившихся 472 511.

Коэффициент распространения инфекции ни в России, ни в Москве не изменился и по-прежнему равняется 0,99.

Россия на четвертом месте в мире по числу заболевших. На первом месте - США, где количество диагнозов вплотную приблизилось к 3 млн. На втором месте Бразилия с 1,66 млн. На третьем - Индия с 742,4 тыс.

Ситуация в регионах

В Москве зарегистрирован 621 новый случай COVID-19 за сутки, умерли 28 человек, выздоровели 1 195 пациентов.

Еще 295 случаев коронавирусной инфекции зафиксировано за сутки в Санкт-Петербурге, 268 - в Ханты-Мансийском АО, 263 - в Свердловской области, 240 - в Иркутской области, 217 - в Нижегородской области, 202 - в Ямало-Ненецком АО, 194 - в Московской области, 188 - в Алтайском крае, 163 - в Мурманской области, 135 - в Челябинской области, 134 - в Воронежской области, 130 - в Красноярском крае, 115 - в Архангельской области, 108 - в Ульяновской области, 107 - в Новосибирской области. В других регионах России выявлено не больше ста новых случаев.