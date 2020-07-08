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Курьер ресторана арестован в Петербурге из-за постов во "ВКонтакте"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге задержан и арестован доставщик еды, который является фигурантом дела о публичном оправдании терроризма, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

Как рассказал собеседник агентства, следствие полагает, что с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года некий неустановленный гражданин, зарегистрированный во "ВКонтакте" под ником Aleksandr Pejic, размещал на своей странице посты, "содержащие признаки оправдания действий: совершения взрывов, поджогов и иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения и оказания воздействия на принятие решений органами власти".

Источник уточнил, что подозрения следствия в отношения пользователя соцсети подтверждаются выводами сотрудников Центра экспертиз Санкт-Петербургского государственного университета. По данным собеседника агентства, в СКР по Петербургу в отношении неустановленного лица возбудили уголовное дело об оправдании терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК РФ).

Предполагаемого преступника установили и задержали 6 июля. Им оказался доставщик еды одного из петербургских ресторанов Александр Меркулов. По мнению оперативников, именно он был зарегистрирован во "ВКонтакте" под именем Aleksandr Pejic, добавил источник. Решением Октябрьского районного суда Петербурга мужчина арестован.

Согласно странице мужчины во "ВКонтакте", он увлекался "Евровидением" и антифашизмом-анархизмом, вдохновлялся русалками и единорогами, активно поддерживал представителей ЛГБТ-сообщества.

Петербург СКР

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