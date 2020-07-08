В СК заявили, что задержанный в Петербурге курьер оправдывал теракт в Архангельске

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге возбуждено дело о публичном оправдании терроризма, обвиняемый задержан, сообщила в среду пресс-служба управления СКР по городу.

По версии следствия, 23-летний фигурант с ноября 2018 года по октябрь 2019 года, "действуя умышленно, признавая правильными и нуждающимися в поддержке и подражании идеологию и практику терроризма, преследуя цель побудить окружающих к осуществлению террористической деятельности", размещал в сообществе в социальной сети "ВКонтакте" информационные материалы, оправдывающие и поощряющие теракт в Архангельске в октябре 2018 года, следует из сообщения.

По данным регионального главка МВД, мужчина арестован. В ходе обыска по месту жительства полицейские обнаружили у него и изъяли два ноутбука и мобильные телефоны, с которых публиковались эти материалы.

Как сообщалось ранее в среду со ссылкой на источник, речь идет о курьере ресторана Александре Меркулове. По мнению оперативников, под именем Aleksandr Pejic он размещал во "ВКонтакте" посты, которые, согласно выводам лингвистов Центра экспертиз Санкт-Петербургского государственного университета, содержат оправдание терроризма.

Между тем 6 июля в Пскове вынесли приговор журналистке Светлане Прокопьевой, которую признали виновной в оправдании действий студента, устроившего теракт в Архангельске. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Гособвинитель попросил суд приговорить журналистку к шести годам колонии и запретить ей заниматься журналистикой в течение четырех лет.

Теракт в Архангельске произошел 31 октября 2018 года. 17-летний студент Архангельского политехнического техникума Михаил Жлобицкий взорвал самодельную бомбу в областном управлении ФСБ России. В результате взрыва нападавший погиб, трое сотрудников спецслужбы получили ранения.