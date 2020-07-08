Поправки о хранении удобрений в портах прошли первое чтение

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о частичном отмене запрета 2013 года на хранение агрохимикатов в границах водоохранных зон российских портов. Законопроект № 865816-2 в декабре 2019 года в Думу внесло правительство.

Новый Водный кодекс, вступивший в силу в 2013 году, запрещает размещать специлаизированные хранилища пестицидов и агрохимикатов в пределах 500 метров от берега, в водоохранной зоне. Из-за этого встали проекты развития терминалов по перевалке агрохимикатов в морских портах Туапсе, Усть-Луга, Мурманск.

Авторы законопроекта ссылаются на майский указ президента от 2018 года, по которому правительству была поставлена задача увеличить экспорт отечественной продукции, включая агрохимикаты.

Для решения проблемы законопроект предлагает снять запрет на хранение агрохимикатов на территориях портов в том случае, если хранилища были введены в эксплуатацию до 1 января 2013 года. При этом новые хранилища будет разрешено строить вне границ прибрежных защитных полос - это от 30 до 50 метров в зависимости от уклона берега. Для новых проектов предполагается получение государственной экологической экспертизы.

Ранее сообщалось, что поправки поддерживал "ЕвроХим", которому пришлось заморозить проект терминала по перевалке удобрений в Усть-Луге, в том числе, из-за ограничений на размещение складов.