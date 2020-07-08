Врачу екатеринбургской больницы отменили штраф за отправку пациентов с COVID-19 домой

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд отменил решение суда первой инстанции, по которому главврач больницы №24 Екатеринбурга Алексей Малинкин был оштрафован на 100 тысяч рублей за то, что отправлял лечиться домой пациентов с коронавирусом.

"Суд отменил постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга о назначении штрафа и прекратил производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения", - говорится в сообщении пресс-службы областного суда

Решение было вынесено после рассмотрения апелляции.

Как сообщалось, Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал врача Малинкина виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) из-за его решения об амбулаторном лечении пациентов с коронавирусом.

Главврач свою вину не признавал.