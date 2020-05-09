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В Екатеринбурге главврача больницы обвинили во вспышке COVID-19 из-за лечения на дому

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Чкаловский районный суд Екатеринбурга привлек к административной ответственности (ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ) главного врача больницы №24 Алексея Малинкина из-за его решения об амбулаторном лечении пациентов с коронавирусом, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе свердловского областного суда.

По словам собеседника агентства, сотрудники больницы №24 уговорили пациентов, двое из которых имели официально подтвержденный диагноз "коронавирусная инфекция", добровольно отказаться от госпитализации и пройти лечение амбулаторно.

"Они переносили заболевание в легкой форме. Пациенты написали отказ от госпитализации, отправились лечиться домой, а через шесть дней по двум из адресов возникли вспышки коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор требовал привлечь к административной ответственности главврача", - рассказали в облсуде.

Там отметили, что главврач свою вину не признал и пояснил, что Минздрав предписывает безусловную госпитализацию в случае заражения COVID-19 ряда пациентов - детей, беременных женщин и лиц старше 65 лет. "Главврач настаивает на том, что он бережет места для пациентов средней тяжести, кому потребуется интенсивная терапия", - подчеркнул собеседник.

На обжалование решения суда у главврача есть десять суток. Данное правонарушение предусматривает штраф для граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей.

По последним данным, в Свердловской области зарегистрированы 1 705 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 269 пациентов, умерли трое.

Екатеринбург коронавирус

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